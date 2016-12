Ausgabe 5 Diese Ausgabe als PDF Editorial Schwerpunkt diesmal ist Licht am Rad:

Michael Wandinger »beleuchtet« die grotesken deutschen Vorschriften zum Thema und bietet auf fundierter Basis Hilfe zur Selbsthilfe.

Rainer Mai beschreibt seine frühen Scheinwerfer-Eigenbauten und äußert ketzerische Gedanken zur StVZO und Erwartungen an Scheinwerfer. Wissenschaftler, die an Themen mit Fahrradbezug arbeiten, schätzen wir als Autoren. Henrik Imhof von der TU Berlin präsentiert Ihnen neueste Forschungsergebnisse zum Überholverhalten von Autofahrern. Auch Reiseradler kommen auf ihre Kosten: Ich selber habe einem alternativen Pedalsystem auf den Zahn gefühlt und untersucht, wofür es geeignet ist und wofür nicht. Besonders gefreut haben wir uns über das Interesse unserer Leser an der Berichterstattung zum Thema »Reifenabschäler« und »ETRTO-Standard« in Ausgabe 3 bzw. 4. Der Leser Uwe Dieckmann beschreibt seine Erfahrungen mit Schwalbe. Noch mehr Leserecho, interessante Fotos, Insiderinfos – all das wünschen wir uns für die Ausgabe 6! Viel Spass mit der neuen Fahrradzukunft! Stefan Buballa-Jaspersen für die Redaktion