Ausgabe 20 Diese Ausgabe als PDF Editorial Liebe Leserinnen und Leser. Geschafft! Unsere 2. Jubiläumsausgabe ist fertig! Und sie ist wohlgefüllt mit einigen Leckerbissen, die man so auch bei kommerziellen Blättern nicht findet! Verkehrspolitisch ist das Konzept »shared space«-Thema – Anja Hänel und Jörg Thiemann-Linden erörtern, was das »Mischen« der Verkehrsarten bringt. Fahrradtechnische Themen sind natürlich auch vertreten: Stefan Buballa testet im Selbstversuch ein ungewöhnliches Federgabelkonzept für Reiseräder, während Ralf Stein-Cadenbach sich sehr intensiv und detailliert mit der Bauform des Fahrradsattels auseinandersetzt – »mit und ohne Nase«! Eine besondere Attraktion sind traditionell die aufwendigen Messungen von Andreas Oehler zum Wirkungsgrad von Fahrradgetrieben – exklusiv für die Fahrradzukunft hat er die Tretlagerschaltung Pinion P1.18 vermessen. Dabei kommt er zu teils unerwarteten Ergebnissen, die die Diskussion über das optimale Getriebekonzept sicher befruchten werden. Eine besonderes Anliegen ist uns der Kontakt zur fahrradrelevanten Hochschulforschung. Olaf Schultz stellt uns brandneue Untersuchungsergebnisse eines hörakustischen Forschungsprojekt der FH Lübeck zu Fahrradklingeln vor. Tobias Kröll rundet schließlich die Ausgabe mit einer weiteren, diesmal sehr nachdenklich gestimmten Folge unsere Serie »Tobis Fahrradgeschichten« ab! Intern haben wir neue Unterstützung beim Layout bekommen – schreiben Sie uns, wie Ihnen der Relaunch der PDF-Ausgabe gefällt! Fahrradzukunft lebt von Ihrer Unterstützung – qualitativ hochwertige Artikel fallen nicht vom Himmel, aber auch die rasche Erledigung von »Routineaufgaben« in der Produktion der Ausgaben wie Korrekturlesen, Layout, Bildbearbeitung brauchen beständigen Einsatz und eine ausreichende Personaldecke – Fahrradzukunft braucht Sie und Ihr Engagement! Viel Vergnügen wünscht für das Redaktionsteam Stefan Buballa Wir suchen dringend einen Bildredakteur und einen Programmierer, der sich gut mit regulären Ausdrücken auskennt. Mailen Sie uns! redaktion|Spamschutz: Text zwischen senkrechten Balken entfernen|@fahrradzukunft.de